«Informagiovani», Selvino e Albino sono già al lavoro

I due Comuni, con una serie di altri partner e stakeholder, come parrocchie, cooperative e aziende, hanno dato vita a un progetto di ampio respiro per la fascia giovanile, anche grazie a un contributo ottenuto dal bando regionale «La Lombardia dei giovani». «Sulla base del contributo ottenuto abbiamo iniziato a muoverci, coinvolgendo il Tavolo delle politiche giovanili – spiega Emanuela Testa, consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Albino –. Nei mesi scorsi abbiamo cercato e poi selezionato i giovani che si occuperanno della gestione effettiva dello sportello informativo».

In entrambi i Comuni alcuni giovani del territorio si sono fatti avanti per occuparsi dell’apertura di quegli sportelli – allestiti negli spazi della biblioteca comunale di Albino, con accesso da via Mazzini, e dell’Ufficio turistico di Selvino – dove sarà possibile ottenere informazioni di vario genere, dalle opportunità lavorative ai percorsi formativi offerti dal territorio.