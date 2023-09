Lite per precedenza, botte col manganello: denunciata 31enne di Casnigo

L’episodio è accaduto intorno alle 21 di venerdì 8 settembre in una delle strade a ridosso del centro di Borgosatollo. La vettura della donna e quella della coppia, moglie di 39 anni e marito di 51, si sono sfiorate per una mancata precedenza, ne è nata una lite ma ai coniugi sembrava che la cosa fosse finita lì. Per la donna di Casnigo invece no. Si è messa all’inseguimento della coppia e l’ha rintracciata in via Molino Vecchio e, scesa dall’auto brandendo due sfollagente, si è scagliata su di loro. La moglie è stata colpita alle spalle e il marito alla testa. Per i due prognosi di sette e dieci giorni. Anche la donna infuriata però è rimasta contusa, colpita alle gambe dai colpi che lei stessa ha sferrato e che gli aggrediti hanno schivato. Il veloce intervento di diverse persone che si trovavano in strada e delle pattuglie dei carabinieri ha permesso che il parapiglia fosse sedato in pochi minuti.