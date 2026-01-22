Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 22 Gennaio 2026

L’ultimo saluto al sindacalista Peracchi: «Piglio deciso, guidato dai valori e ancorato alla realtà»

GAZZANIGA. L’addio del mondo della politica e del sindacato a Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cisl bergamasca a Gazzaniga nella mattinata di giovedì 23 gennaio.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
L’ultimo saluto a Gazzaniga per Gianni Peracchi, l’ex segretario generale della Cgil bergamasca
L’ultimo saluto a Gazzaniga per Gianni Peracchi, l’ex segretario generale della Cgil bergamasca

La gentilezza, il piglio deciso del sindacalista che non scende a compromessi coi suoi valori, ma saldamente ancorato alla realtà, e un legame indissolubile, viscerale, con i suoi luoghi e la sua comunità, quella di Gazzaniga. Così è stato ricordato nella mattinata di oggi, 22 gennaio, Gianni Peracchi, l’ex segretario generale della Cgil bergamasca scomparso improvvisamente lunedì scorso, a 67 anni. A dare l’ultimo saluto a Peracchi nel campo sportivo di Gazzaniga, sfidando un freddo che il timido sole di gennaio non è riuscito a scaldare, il mondo del sindacato e della politica, stretto attorno alla sua famiglia, agli amici, molti, e al paese tutto.

«Salutiamo un amico» è stato il messaggio degli esponenti Cgil. «Portiamo nel cuore i frutti del suo prezioso operato – l’ha salutato il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi –. Il suo piglio deciso, concreto, era guidato dalla fede nei suoi valori, ma sempre coerente con la realtà»

«Salutiamo un amico» è stato il messaggio degli esponenti Cgil. «Portiamo nel cuore i frutti del suo prezioso operato – l’ha salutato il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi –. Il suo piglio deciso, concreto, era guidato dalla fede nei suoi valori, ma sempre coerente con la realtà. È stato un punto di riferimento per il sindacato e per la comunità con il suo impegno civile e politico. Per questo esprimo la mia gratitudine a nome di tutta la città di Bergamo».

Una vita che non si esauriva nel lavoro: «Aveva il bisogno fisico di tornare ogni giorno qui a Gazzaniga, nei suoi luoghi – ricorda Giacomo Pessina, successore di Peracchi come segretario della Funzione pubblica, oggi segretario del sindacato pensionati –. Ha ricoperto ruoli importanti senza mai sottrarsi alle sue responsabilità, ma di lui mi resterà, più di ogni altra cosa, l’interesse genuino per la condizione delle persone». Presenti alla cerimonia di commiato anche gli amici del Gruppo orobico minerali, che con Peracchi hanno condiviso l’amore per le montagne e le valli della Bergamasca, di cui hanno esplorato, fianco a fianco, grotte e miniere «alla ricerca di un pezzo di luce».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazzaniga
Bergamo
Lavoro
Sindacati
Politica
Politica (generico)
Enti locali
Sociale
Gente, Persone
Gianni Peracchi
Stefano Vailati
Sergio Gandi
Giacomo Pessina
CISL
cgil