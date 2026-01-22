L’ultimo saluto al sindacalista Peracchi: «Piglio deciso, guidato dai valori e ancorato alla realtà»

La gentilezza, il piglio deciso del sindacalista che non scende a compromessi coi suoi valori, ma saldamente ancorato alla realtà, e un legame indissolubile, viscerale, con i suoi luoghi e la sua comunità, quella di Gazzaniga. Così è stato ricordato nella mattinata di oggi, 22 gennaio, Gianni Peracchi, l’ex segretario generale della Cgil bergamasca scomparso improvvisamente lunedì scorso, a 67 anni. A dare l’ultimo saluto a Peracchi nel campo sportivo di Gazzaniga, sfidando un freddo che il timido sole di gennaio non è riuscito a scaldare, il mondo del sindacato e della politica, stretto attorno alla sua famiglia, agli amici, molti, e al paese tutto.

«Salutiamo un amico» è stato il messaggio degli esponenti Cgil. «Portiamo nel cuore i frutti del suo prezioso operato – l'ha salutato il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi –. Il suo piglio deciso, concreto, era guidato dalla fede nei suoi valori, ma sempre coerente con la realtà. È stato un punto di riferimento per il sindacato e per la comunità con il suo impegno civile e politico. Per questo esprimo la mia gratitudine a nome di tutta la città di Bergamo».