Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Lunghe code in Valle Seriana: mattina in coda per i lavoratori

IL TRAFFICO. Lunghe code dalle 6 del primo ottobre in Valle Seriana verso Bergamo per un incidente all’ex discoteca Hitek di Clusone e i lavori notturni sulla ex statale 671.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Lunghe code in Valle Seriana verso Bergamo nella mattinata del primo ottobre
Lunghe code in Valle Seriana verso Bergamo nella mattinata del primo ottobre

Lunghe code nella mattinata del primo ottobre in Valle Seriana: per i pendolari della zona stamattina difficile raggiungere in orario i luoghi di lavoro e di studio. Fin dalla prima mattina, dalle 6 in avanti, si sono formate lunghe code a scendere in direzione Bergamo.

L’auto fuori strada all’altezza dell’ex discoteca Hitek di Clusone
L’auto fuori strada all’altezza dell’ex discoteca Hitek di Clusone
Il carro attrezzi in movimento a Clusone
Il carro attrezzi in movimento a Clusone

A complicare la viabilità alcuni lavori notturni lungo la ex statale 671 che si sono protratti fino alle 6 come preannunciato ma anche un incidente: un’auto è finita fuori strada all’altezza della ex discoteca Hitek di Clusone ed è stato necessario far intervenire il carro attrezzi per mettere in sicurezza la vettura. Non si registrano al momento feriti.

Traffico in Valle Seriana
Traffico in Valle Seriana

