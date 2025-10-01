Lunghe code in Valle Seriana: mattina in coda per i lavoratori

Lunghe code nella mattinata del primo ottobre in Valle Seriana : per i pendolari della zona stamattina difficile raggiungere in orario i luoghi di lavoro e di studio. Fin dalla prima mattina, dalle 6 in avanti, si sono formate lunghe code a scendere in direzione Bergamo.

A complicare la viabilità alcuni lavori notturni lungo la ex statale 671 che si sono protratti fino alle 6 come preannunciato ma anche un incidente: un’auto è finita fuori strada all’altezza della ex discoteca Hitek di Clusone ed è stato necessario far intervenire il carro attrezzi per mettere in sicurezza la vettura. Non si registrano al momento feriti.