Morandi, pena ridotta in Appello. Ancora assolto per i soldi di Gamba

Pena ridotta in Appello per Benvenuto Morandi, ex sindaco di Valbondione ed ex direttore della filiale Private Banking di Intesa Sanpaolo a Fiorano al Serio , che era finito a processo per truffa, con l’accusa di aver sottoposto a decine di clienti (47 secondo la Procura) f alse rendicontazioni in merito all’andamento dei loro investimenti, e per furto aggravato, per aver sottratto diversi milioni di euro dai conti di alcuni clienti, principalmente l’imprenditore Gianfranco Gamba, la moglie Mariuccia Pezzoli e la figlia Simona .