Nembro, tenta la fuga dai carabinieri: arrestato 38enne con cocaina e gioielli rubati

Nel pomeriggio del 22 dicembre, a Nembro , i carabinieri della stazione di Alzano Lombardo, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso il 28 settembre 2023, con contestuale divieto di reingresso per la durata di cinque anni, alla vista dei militari si è dato alla fuga a piedi nel tentativo di sottrarsi ai controlli. L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di raggiungerlo, bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Droga, denaro e gioielli

A seguito di perquisizione personale, il 38enne è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di cocaina , suddivisa in 38 dosi, nonché di 110 euro in contanti e di monili in oro, verosimilmente provento di furti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei legittimi proprietari dei preziosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e violazione delle norme sull’immigrazione: si trova ora in carcere.