Cronaca / Valle Seriana
Martedì 23 Dicembre 2025

Nembro, tenta la fuga dai carabinieri: arrestato 38enne con cocaina e gioielli rubati

IL CASO. Tenta la fuga durante un controllo dei carabinieri a Nembro, ma viene fermato e arrestato: un 38enne è stato trovato in possesso di cocaina già suddivisa in dosi e di gioielli di probabile provenienza furtiva.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Denaro, gioielli e droga: tutto sequestrato dai carabinieri
Denaro, gioielli e droga: tutto sequestrato dai carabinieri

Nembro

Nel pomeriggio del 22 dicembre, a Nembro, i carabinieri della stazione di Alzano Lombardo, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso il 28 settembre 2023, con contestuale divieto di reingresso per la durata di cinque anni, alla vista dei militari si è dato alla fuga a piedi nel tentativo di sottrarsi ai controlli. L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di raggiungerlo, bloccarlo e metterlo in sicurezza.

Droga, denaro e gioielli

Il materiale sequestrato
Il materiale sequestrato

A seguito di perquisizione personale, il 38enne è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di cocaina, suddivisa in 38 dosi, nonché di 110 euro in contanti e di monili in oro, verosimilmente provento di furti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’individuazione dei legittimi proprietari dei preziosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e violazione delle norme sull’immigrazione: si trova ora in carcere.

