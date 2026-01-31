Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 31 Gennaio 2026

Obiettivo: scacciare l’inverno. In migliaia ad Ardesio per lo Zenerù - Foto e video

L’EVENTO. Tantissima la gente presente per assistere alla suggestiva tradizione promossa dalla Pro Loco nella serata di sabato 31 gennaio.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tantissima gente ad Ardesio per la Scasada del Zenerù
Tantissima gente ad Ardesio per la Scasada del Zenerù

Ad Ardesio il 31 gennaio è Scasada del Zenerù, e anche per quest’anno la tradizione è stata rispettata. Dopo l’accoglienza in paese, durante la mattinata, del fantoccio, ideato da Flaminio Beretta in collaborazione con il gruppo Costruttori del Zenerù, attorno alle 20 il corteo ha attraversato le vie del paese, sino a giungere nelle vicinanze di piazzale Monte Grappa, luogo teatro del rogo del Zenerù.

Obiettivo fare rumore per scacciare l’inverno. Tantissima la gente presente per assistere alla suggestiva tradizione. Ospite d’eccezione il gruppo Zimbar Taifel, gli spaventosi Krampus provenienti dalla zona di Vallarsa, in Trentino Alto Adige. In cabina di regia Pro Loco Ardesio insieme ad un folto numero di volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Feste, Carnevale
Sociale
Sentimenti, costume
Flaminio Beretta