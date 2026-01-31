Obiettivo: scacciare l’inverno. In migliaia ad Ardesio per lo Zenerù - Foto e video

Ad Ardesio il 31 gennaio è Scasada del Zenerù, e anche per quest’anno la tradizione è stata rispettata. Dopo l’accoglienza in paese, durante la mattinata, del fantoccio, ideato da Flaminio Beretta in collaborazione con il gruppo Costruttori del Zenerù, attorno alle 20 il corteo ha attraversato le vie del paese, sino a giungere nelle vicinanze di piazzale Monte Grappa, luogo teatro del rogo del Zenerù.