Sabato 31 Gennaio 2026
Obiettivo: scacciare l’inverno. In migliaia ad Ardesio per lo Zenerù - Foto e video
L’EVENTO. Tantissima la gente presente per assistere alla suggestiva tradizione promossa dalla Pro Loco nella serata di sabato 31 gennaio.
Ad Ardesio il 31 gennaio è Scasada del Zenerù, e anche per quest’anno la tradizione è stata rispettata. Dopo l’accoglienza in paese, durante la mattinata, del fantoccio, ideato da Flaminio Beretta in collaborazione con il gruppo Costruttori del Zenerù, attorno alle 20 il corteo ha attraversato le vie del paese, sino a giungere nelle vicinanze di piazzale Monte Grappa, luogo teatro del rogo del Zenerù.
Obiettivo fare rumore per scacciare l’inverno. Tantissima la gente presente per assistere alla suggestiva tradizione. Ospite d’eccezione il gruppo Zimbar Taifel, gli spaventosi Krampus provenienti dalla zona di Vallarsa, in Trentino Alto Adige. In cabina di regia Pro Loco Ardesio insieme ad un folto numero di volontari.
