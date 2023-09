Pioggia in Val Seriana, intervento sulla provinciale 49 - Foto e video

Acqua e abbondanti detriti, provenienti da vallette laterali ingrossatesi rapidamente, si sono riversate lungo la strada creando problemi alla viabilità. In alcuni tratti infatti il transito dei mezzi risultava particolarmente difficoltoso così intorno alle 20.30, in seguito a segnalazione della sindaca di Valbondione, Romina Riccardi, è stato richiesto l’intervento della Protezione Civile Croce Blu di Gromo.

Pioggia forte in Val Seriana

Maltempo in Val Seriana

«In alcuni tratti – ha commentato Valerio Zucchelli, coordinatore Protezione Civile Croce Blu di Gromo – il transito delle auto era quasi impossibile, per via dei molti detriti che l’acqua aveva portato a valle. Abbiamo lavorato con i nostri mezzi in dotazione, ed insieme ad una ditta, incaricata da provincia di Bergamo, siamo riusciti a riportare la situazione alla normalità e consentire il transito lungo la provinciale. Si è reso necessario anche un intervento di deviazione dell’acqua, che andava a lambire il giardino di un’abitazione privata. L’intervento è terminato attorno alle 23.30».