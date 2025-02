Ponte Nossa, scontro tra due auto. Sei feriti, uno in gravi condizioni

Incidente stradale a Ponte Nossa, intorno alle 9,30 di domenica 2 febbraio: due auto si sono scontrate in via Europa, sulla statale della Valle Seriana, all’altezza dell’incrocio con via Marconi.

Secondo le prime ricostruzioni, una Renault Clio con a bordo una famiglia residente fuori provincia non avrebbe - al momento di svoltare a sinistra per accedere al centro abitato di Ponte Nossa - dato la precedenza a una Volkswagen Touran, proveniente dalla direzione opposta, che trasportava un’altra famiglia, residente in zona.