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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 26 Marzo 2026

Raffiche di vento, record al rifugio Curò: 124 chilometri all’ora - Il video

METEO. Record regionale secondo il Centro meteo lombardo nella giornata di giovedì 26 marzo al rifugio Curò: raffiche fortissime anche al Passo San Marco, Monte Pora e Lizzola.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Raffiche di vento, record al rifugio Curò: 124 chilometri all’ora - Il video
Il rifugio Mirtillo a Lizzola avvolto tra neve e vento

Il bollettino di Arpa Lombardia lasciava spazio a pochi dubbi in merito all’intensificazione dei venti sull’intera regione . Le previsioni, già dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo, indicavano il fenomeno in particolare sull’Appennino e sulla pianura meridionale ma in successiva estensione dalla serata anche ai settori alpini e prealpini. La fase più intensa era però prevista per la giornata odierna, 26 marzo, conferma che giunge infatti dall’analisi mattutina dei dati trasmessi dalle strumentazioni del Centro meteo lombardo posizionate in quota.

Il record a livello regionale spetta al rifugio Curò, sopra Valbondione, dove l’anemometro ha registrato (alle ore 6.29) una velocità di 124 chilometri all’ora; sul territorio bergamasco da segnalare poi i 105 del Passo S. Marco (Mezzoldo), i 91 alla baita Termen (Monte Pora di Castione) e gli 85 del rifugio Campel a Lizzola. Proprio da Lizzola giunge anche il video girato dai rifugisti del Mirtillo in cui si può notare come la bufera di neve abbia parzialmente ricoperto la rastrelliera di posizionamento degli sci e renda di fatto impossibile anche solo aprire la porta verso l’esterno.

Per l’Arpa a Canzo toccati i 129,6 Km all’ora

Secondo i sensori dell’Arpa Lombardia invece, il vento forte ha creato raffiche anche di quasi 130 chilometri all’ora. A Canzo, in provincia di Como, una raffica ha toccato i 129,6 km/h questa mattina alle 8:50. «L’ingresso di un fronte freddo sulla Lombardia nella serata di ieri ha causato l’innesco di un episodio di ventilazione certamente intensa sulla Lombardia, ma non al di fuori di ciò che sono i tipici fenomeni che si verificano in regione» hanno spiegato dall’Arpa. A Canzo la velocità media sui dieci minuti è stata di 58,7 chilometri allora, al passo Spluga, in provincia di Sondrio, la velocità media sui dieci minuti è stata di 77,7 km/h con raffiche oltre i cento. In provincia di Milano, il vento più forte è stato registrato ad Abbiategrasso con una media su 10 minuti di 38,2 chilometri e raffiche fino a 68,4. L’agenzia regionale per l’Ambiente ha spiegato che «la ventilazione resterà sostenuta anche nel corso della giornata» e per questo raccomanda “prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte».

Non si tratta di misure comunque eccezionali. Un vento medio su 10 minuti di 88.6 km/h è classificata come tempesta nella scala Beafort (grado 10 di 12). Tali valori non sono comparabili con nessuno di quelli classificati nella scala Saffir Simpson legata alla classificazione dei cicloni tropicali, i fenomeni con i venti medi maggiori esistenti a livello del suolo.

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