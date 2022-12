Ragazzi, soccorritori e agenti insieme per la prevenzione «On the Road» - Foto

«Imparare dalla realtà» i rischi della strada e non solo per «una svolta di consapevolezza». Prevenire ed educare: questi i duplici obiettivi dello speciale «Week-end On the Road in Val Seriana», iniziativa promossa dall’associazione socio educativa Ragazzi On the Road di Bergamo che si sta svolgendo lungo le stesse strade seriane dove 15 anni fa è nato il progetto «On the Road». 13 i giovani volontari protagonisti, dai 16 ai 20 anni, che dall’1 al 4 dicembre svolgono attività di prevenzione sul territorio in affiancamento agli agenti di Polizia locale, ai Vigili del fuoco, ai soccorritori sulle ambulanze e in Pronto soccorso.