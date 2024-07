Ma domenica è tornato a sfilare per le vie della frazione di Ardesio che gli ha dato i natali, portando la poesia di un lavoro antico. «Sono nato da famiglia contadina e da giovane ho iniziato a svolgere il lavoro di operaio edile – si racconta –. Ma dopo soli cinque giorni l’ho lasciato, non faceva per me, e ho subito iniziato a fare il pastore, nonostante mia madre non volesse. L’inverno lo trascorriamo a Settala nel Milanese, l’estate sui pascoli alti dell’Alpe Corte, Vaghetto e Piazza, nella Valcanale».