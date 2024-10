Riaperta la strada per Chignolo di Oneta, isolamento finito per 100 persone

L’attesa è finita: a ventuno giorni dalla frana che l’ha ostruita in un tratto e fatta crollare in un altro, la strada comunale che conduce alla frazione Chignolo d’Oneta è tornata ad essere percorribile. Dallo scorso 27 settembre i residenti della frazione – un centinaio – erano costretti a percorrere ogni giorno diverse centinaia di metri sulla mulattiera in selciato che collega Chignolo alla zona sottostante la frana, dove chi ha potuto ha lasciato l’auto con cui poi si spostava per recarsi al lavoro o portare i figli a scuola.

Quando giovedì sera sono potuti tornare con le auto a casa, i residenti hanno tirato un grande sospiro di sollievo, perché la paura dei giorni scorsi era che il maltempo facesse ritardare la conclusione del cantiere e la conseguente riapertura della strada. La frana che si era staccata nella notte tra il 26 e il 27 settembre aveva travolto il tratto sottostante di un tornante e aveva fatto franare la base del tratto superiore. Qui si sono svolti i lavori che hanno previsto la posa di gabbioni riempiti di sassi per rafforzare il versante su cui è stato posato il nuovo fondo della strada.

I lavori nonostante la pioggia battente

«Bisogna riconoscere i meriti dell’impresa che ha lavorato per due giorni sotto la pioggia, altrimenti saremmo rimasti ancora per diversi giorni isolati» commenta Stefano Guelmani, uno dei residenti della frazione, divisa a metà tra i territori dei due Comuni di Gorno e Oneta. L’impresa incaricata di svolgere l’intervento aveva aperto le sue attività in cantiere lo scorso venerdì. Il tempo inizialmente previsto di quattro giorni per arrivare alla riapertura – calcolando che sabato e domenica il cantiere è rimasto fermo – è stato allungato di una sola giornata, nonostante la situazione della frana si sia ulteriormente complicata dopo che la scorsa settimana – in occasione delle forti piogge di giovedì 10 ottobre – la frana aveva fatto registrare ulteriori movimenti.

Strada per un tratto a senso unico