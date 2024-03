Schianto a Onore: due feriti. Lunghe code sulla ex statale 671

È di due feriti, un ragazzo di 20 anni e un uomo di 45 anni, il bilancio dell’incidente tra due auto verificatosi nella prima mattinata di lunedì 11 marzo. L’impatto è avvenuto intorno alle 8 a Onore sulla provinciale della Val di Scalve nei pressi della rotatoria per la zona industriale. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che il 20enne viaggiasse alla guida di un Clio in direzione Bergamo mentre l’uomo di 45 anni era a bordo di una Fiat Panda che risaliva verso Castione. Pare che la vettura del giovane abbia invaso la corsia opposta per ragioni ancora in via di accertamento.