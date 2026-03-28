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Cronaca / Valle Seriana Sabato 28 Marzo 2026

Scontro tra due auto a Albino, un ferito e code sulla provinciale -Foto

VIABILITÀ. L’incidente si è verificato alle 11.30 di sabato 28 marzo.

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Scontro tra due auto a Albino, un ferito e code sulla provinciale -Foto

Albino

Un’ambulanza della Croce Rossa di Gandino e una pattuglia della polizia locale di Albino sono intervenute sabato 28 marzo per un incidente che si è verificato tra due automobili a Albino all’ingresso della 671 della Valle Seriana al confine tra Gazzaniga e Cene.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice giallo per soccorrere un’automobilista ferito. La circolazione è subito diventata critica nella zona e temporaneamente è stato chiuso anche il tratto di strada in direzione Bergamo con deviazione sulla viabilità secondaria.

Si sono create lunghe code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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