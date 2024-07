Teb in Val Seriana: ok all’arrivo a Vertova, senza passare da Cene - Video

Si erano dati appuntamento dopo le elezioni, così da sedersi attorno a un tavolo con i nuovi sindaci. E dopo una serie di incontri interlocutori, venerdì 26 luglio c’è stato quello decisivo per giungere ad un accordo. Comuni della Media Valle Seriana, Comunità Montana e Teb hanno messo nero su bianco un possibile tracciato per il prolungamento della tramvia della Val Seriana da Albino a Vertova. L’accordo tra gli enti - tuttaltro che scontato visti gli scenari dei mesi scorsi, quando i sindaci dei Comuni della media valle avevano sollevato alcune perplessità sulla fattibilità del passaggio del tram all’interno di contesti fortemente urbanizzati - apre ora la strada alla ricerca di finanziamenti per progettazione e realizzazione dell’opera.