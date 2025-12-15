Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 15 Dicembre 2025

Tragedia di Alzano, a Gazzaniga la camera ardente di Daniel

IL DOLORE. La salma composta alla casa del commiato, fino alle 11 di mercoledì 17 dicembre.

Redazione Web
Redazione Web
Parenti e amici di Daniel alla camera ardente, a Gazzaniga
Parenti e amici di Daniel alla camera ardente, a Gazzaniga
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Lutto in Valle Seriana per la scomparsa di Daniel Esteban Camera Garcia, il giovane di Casnigo che domenica 14 settembre ha perso la vita cadendo da cinque metri d’altezza nell’ex cementificio Italcementi ad Alzano Lombardo. Entrato con quattro amici, stava esplorando il complesso industriale, da tempo abbandonato.

La camera ardente

Dal pomeriggio di lunedì 15 dicembre intanto la salma del 19enne è stata composta nella camera ardente allestita alla casa del commiato di Gazzaniga, al civico 6 di via Salici: la camera resterà aperta anche martedì 16 dalle 8,30 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19, mentre mercoledì 17 fino alle 11. A quell’ora il feretro verrà infatti trasferito al tempio crematorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Alzano Lombardo
Gazzaniga
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Sociale
Morte
Daniel Esteban Camera Garcia
Italcementi