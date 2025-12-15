Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 15 Dicembre 2025
Tragedia di Alzano, a Gazzaniga la camera ardente di Daniel
IL DOLORE. La salma composta alla casa del commiato, fino alle 11 di mercoledì 17 dicembre.
Bergamo
Lutto in Valle Seriana per la scomparsa di Daniel Esteban Camera Garcia, il giovane di Casnigo che domenica 14 settembre ha perso la vita cadendo da cinque metri d’altezza nell’ex cementificio Italcementi ad Alzano Lombardo. Entrato con quattro amici, stava esplorando il complesso industriale, da tempo abbandonato.
La camera ardente
Dal pomeriggio di lunedì 15 dicembre intanto la salma del 19enne è stata composta nella camera ardente allestita alla casa del commiato di Gazzaniga, al civico 6 di via Salici: la camera resterà aperta anche martedì 16 dalle 8,30 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19, mentre mercoledì 17 fino alle 11. A quell’ora il feretro verrà infatti trasferito al tempio crematorio.
