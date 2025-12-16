Tragedia di Alzano: «Nessuno pensava fosse così pericoloso»

«Garcia era un bravo ragazzo, non si meritava quella fine. Chi dice che ha sbagliato a entrare là dentro non pensa alla curiosità che si può avere alla nostra età. Non doveva farlo? Forse è vero, ma non va neppure criminalizzato come ho letto da qualche parte». Sono passati quasi due giorni da quando Daniel Esteban Camera Garcia, il diciannovenne che tutti chiamavano amichevolmente «Garcia», è morto cadendo in una botola rettangolare, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre all’interno dell’ex Italcementi di Alzano Lombardo. E chi lo conosceva, a Casnigo, non si dà pace: «Nessuno pensava che in quella struttura fosse pericoloso fino a questo punto...», sottolinea un diciottenne del paese.

Era il primo della fila

A detta di molti ragazzi il gruppetto di cui Garcia faceva parte – sette tra ragazzi e ragazze, cinque dei quali entrati di notte nell’ex cementificio e due rimasti fuori – può aver sottovalutato i rischi di accedere in una struttura così articolata e labirintica, soprattutto quando c’è buio. Garcia era il primo della fila e aveva il cellulare in mano, con la torcia accesa per farsi luce. Ma una luce non sufficiente – complice forse un gioco di ombre tra il pavimento e le pareti sconnesse dell’ex impresa – a far capire che davanti a lui era aperta la botola nella quale è caduto, facendo un volo di cinque metri.

L’urban exploration

Il silenzio e il buio sono stati scossi da due tonfi, uno probabilmente il cellulare e poi il diciannovenne morto sul colpo, finendo sul pavimento del pianterreno dell’ex cementificio, appunto cinque metri più in basso rispetto a dove si trovava – al primo piano – con i quattro amici. Dietro di lui il coetaneo con il quale aveva trascorso tutta la serata, fin dalla cena con i coscritti – in tutto nove – al ristorante «Al Portichetto» di Cirano, a Gandino. Poi Daniel Esteban aveva raggiunto proprio con lui altri amici l’ex Italcementi di Alzano, mentre il resto della compagnia era andata al Jam, locale vicino all’Esselunga di Nembro. Pare che non fosse la prima volta che il gruppo entrato nell’ex cementificio chiuso dall’inizio degli Anni Settanta facesse questo genere di perlustrazioni notturne di luoghi abbandonati. Un’attività diffusa poi con video on line (non dal gruppo di cui faceva parte il diciannovenne di Casnigo) su Youtube e diversi social e nota come urbex, urban exploration. Dal pomeriggio di lunedì 15 dicembre intanto la salma di Daniel Esteban Camera Garcia è stata composta nella camera ardente allestita alla casa del commiato di Gazzaniga, al civico 6 di via Salici: la camera resterà aperta anche oggi, martedì 16 dicembre, dalle 8,30 a mezzogiorno e dalle 14 alle 19.