Travolto dal suo Doblò, muore pensionato

Un tragico incidente, con conseguenze purtroppo drammatiche, si è verificato nella mattinata di giovedì 11 aprile a Vertova. Francesco Zucclini, pensionato di 73 anni residente in paese, ha infatti perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua auto in un terreno di sua proprietà nella zona del Monte Cavlera, area posta sopra l’abitato di Vertova. Ad allertare i soccorsi la figlia Manuela, poco prima delle 13 circa, giunta sul posto allarmata per non aver visto rientrare il padre all’orario di pranzo, come di consueto, e non riuscendo a contattarlo al cellulare.

Stando alle prime ipotesi, pare che l’uomo, classe 1951, fosse solito recarsi e trascorrere parecchio tempo nel terreno di sua proprietà, teatro dell’incidente, e anche nella mattinata di ieri era arrivato lì per svolgere alcuni lavori al volante della sua auto, un Fiat Doblò. Stava accatastando della legna, quando proprio la sua stessa auto, parcheggiata in pendenza e si ipotizza senza freno a mano inserito, ha iniziato a muoversi (probabilmente ha ceduto la marcia inserita). Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il pensionato avrebbe cercato invano di fermare la corsa della Fiat Doblò che, nel prendere velocità, l’ha travolto e l’impatto è stato molto violento. Gli inquirenti presumono che con tutta probabilità l’incidente si sia verificato in mattinata, ma l’uomo era solo sul posto e nessuno nelle vicinanze ha assistito all’accaduto. Solo l’intervento della figlia, giunta sul posto per cercarlo non avendo più sue notizie, ha fatto scattare l’allarme. Si presume inoltre che l’uomo sia deceduto sul colpo, una volta avvenuto l’impatto: è probabile infatti che un forte trauma da schiacciamento gli sia stato fatale. Il pensionato è stato trovato già privo di vita, e ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo è stato purtroppo vano. Dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del magistrato, la salma è stata riconsegnata ai famigliari e trasportata successivamente in paese. Sul posto è rimasta la figlia, che gestisce una cartoleria nella frazione di Semonte, accompagnata dal marito e comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Zucclini lascia la moglie Patrizia. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Vertova. La salma è composta nella vicina chiesetta dedicata alla Madonna di Lourdes.