Un morto carbonizzato in un’auto a Clusone, strada chiusa

Ancora le informazioni sono poche ma un’auto ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, lungo la Statale per Lovere intorno alle 3 del mattino di lunedì 7 aprile. All’interno c’era una persona, deceduta. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza del Corpo volontari Presolana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Clusone. Quando le fiamme sono state spente i pompieri si sono accorti che nella vettura c’era una persona morta.

Strada chiusa

La strada alle 8.30 di lunedì 7 aprile risulta ancora chiusa. Per chi viene da Lovere e vuole raggiungere Clusone viene deviato verso San Lorenzo di Rovetta e poi, dalla rotonda che porta a Castione della Presolana, può rientrare verso Clusone. Anche per chi proviene da Clusone all’altezza della rotonda di via Brescia viene deviato verso Rovetta lungo la 671 e poi può proseguire verso la frazione di San Lorenzo.

Aperte tutte le ipotesi