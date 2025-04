Un morto carbonizzato in un’auto, il procuratore Romanelli con in vigili del fuoco a Clusone

Ancora le informazioni sono poche ma un’auto ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, lungo la Statale per Lovere intorno alle 3 del mattino di lunedì 7 aprile. All’interno c’era una persona, deceduta. Ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza del Corpo volontari Presolana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Clusone. Quando le fiamme sono state spente i pompieri si sono accorti che nella vettura c’era una persona morta.

Auto in fiamme, una persona è deceduta al suo interno a Clusone

Strada chiusa

La strada alle 10.15 di lunedì 7 aprile risulta ancora chiusa. Per chi viene da Lovere e vuole raggiungere Clusone viene deviato verso San Lorenzo di Rovetta e poi, dalla rotonda che porta a Castione della Presolana, può rientrare verso Clusone. Anche per chi proviene da Clusone all’altezza della rotonda di via Brescia viene deviato verso Rovetta lungo la 671 e poi può proseguire verso la frazione di San Lorenzo.

Aperte tutte le ipotesi

L’auto è stata trovata nel tratto tra la rotonda di via Brescia e l’incrocio con San Lorenzo di Rovetta.I carabinieri indagano, non si esclude alcuna ipotesi. L’incendio potrebbe essere scoppiato dopo un incidente ma gli accertamenti dei carabinieri di Clusone sono ancora in corso.

Sempre secondo le prime indagini l’auto ha preso fuoco durante il viaggio. Dalle prime informazioni emerse c’è stato anche uno scoppio: il tettuccio della vettura è stato trovato a un centinaio di metri di distanza. Poi lo schianto contro il muretto in curva.

Indagini sulla vettura