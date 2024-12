Uomo di cultura e sindaco, Alzano piange Gianluigi Morosini

La carriera da insegnante

Da giovane, grazie alle borse di studio e ai sacrifici dei due fratelli riesce a studiare prima alle Magistrali e poi all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Insegna in numerose scuole come il Leopardi di Bergamo, ma anche negli istituti di Clusone e Nese, mentre nel 1977 vince un concorso del ministero degli Affari esteri e si trasferisce in Marocco, dove insegna nelle scuole italiane di Tangeri, prima di lavorare in Svizzera e poi in Francia.

«Insegnava per vocazione»

«È stato un marito, un papà e un nonno eccezionale – ricordano la moglie Lucia con le figlie Laura e Barbara, insieme agli adorati nipoti Matteo e Tommaso -. Insegnava per vocazione e aveva il piacere di trasferire le conoscenze in maniera pacata ed equilibrata, senza mai far pesare la sua cultura: lo ascoltavamo con piacere anche per diverse ore – concludono i familiari, che ieri si sono raccolti nella basilica di Alzano Lombardo per l’ultimo saluto –. In questi giorni abbiamo incontrato tantissima gente e molti ex alunni che l’hanno ricordato con affetto. Una sua alunna svizzera ci ha raccontato che l’ultimo giorno di scuola aveva regalato a tutti i suoi studenti un libro diverso come ricordo».