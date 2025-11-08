Valbondione, il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio

Nella serata di venerdì 7 novembre, la VI Delegazione orobica del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) si è ritrovata per salutare Maurizio Piffari, in servizio dal 1989, già capostazione e conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya, operativo nei turni invernali presso la base dell’elisoccorso Areu.

Festa a Valbondione

Alla serata hanno partecipato anche i cinofili del Cnsas lombardo, il delegato e il vicedelegato della VI orobica. A Piffari è stata consegnata una pergamena di encomio, che richiama la sua lunga attività e ne sottolinea la competenza, dedizione e costante attenzione alla sicurezza, la funzione di guida per i più giovani e l’esperienza maturata in condizioni invernali impegnative. I cinofili invece hanno consegnato un quadretto pirografato.