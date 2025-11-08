Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 08 Novembre 2025

Valbondione, il Soccorso alpino saluta Maurizio Piffari dopo 36 anni di servizio

LA FESTA. In servizio già dal 1989, è stato anche conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya presso la base dell’elisoccorso Areu.

Redazione Web
Redazione Web
Foto di gruppo a Valbondione
Foto di gruppo a Valbondione

Valbondione

Nella serata di venerdì 7 novembre, la VI Delegazione orobica del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) si è ritrovata per salutare Maurizio Piffari, in servizio dal 1989, già capostazione e conduttore di unità cinofila con i cani Klaus e Maya, operativo nei turni invernali presso la base dell’elisoccorso Areu.

Festa a Valbondione

Alla serata hanno partecipato anche i cinofili del Cnsas lombardo, il delegato e il vicedelegato della VI orobica. A Piffari è stata consegnata una pergamena di encomio, che richiama la sua lunga attività e ne sottolinea la competenza, dedizione e costante attenzione alla sicurezza, la funzione di guida per i più giovani e l’esperienza maturata in condizioni invernali impegnative. I cinofili invece hanno consegnato un quadretto pirografato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Bergamo
Sport
alpinismo
Politica
governo
Salute
assistenza sanitaria
Disastri, Incidenti
Salvataggio
Maurizio Piffari
Cnsas
Areu