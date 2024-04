Valbondione, stop a «Timbra la leggenda»: troppi atti vandalici

«A causa di ripetuti atti vandalici nei confronti dell’iniziativa “Timbra la leggenda” l’attività è sospesa fino a data da destinarsi. Consigliamo ai vandali di dedicare il loro tempo a qualcosa di più soddisfacente ed utile che distruggere iniziative per bambini». Con queste poche e perentorie righe nei giorni scorsi Turismo Valbondione ha voluto spiegare sulle proprie pagine social le motivazioni che hanno portato a questa scelta per quanto riguarda la stagione estiva ormai alle porte. L’iniziativa «Timbra la leggenda» venne proposta per la prima volta tre anni fa con l’obiettivo di coinvolgere gli escursionisti più piccoli (e le loro famiglie) nella ricerca delle casette in legno contenenti i vari timbri da apporre sulle cartoline distribuite dall’ente turistico stesso. Queste furono posizionate in cinque punti prestabiliti lungo l’itinerario che conduceva alle baite di Maslana e quindi alla portata di tutti; ponte di Coca, imbocco sentiero e baite di Maslana (località Cà di Poi), ponte romano (nei pressi del fiume Serio) ed infine Osservatorio floro-faunistico. Al percorso che conduce al vecchio borgo non poteva quindi che essere associata la leggenda legata alle cascate del Serio.