Villa di Serio, ragazzini devastano i bagni. Ci sono i filmati, l’appello: «Presentatevi»

A distanza di pochi giorni dal furto al cimitero di Villa di Serio delle statue di bronzo di tre tombe di famiglia, un altro atto vandalico è stato messo a segno durante la tradizionale festa del santuario. A farne le spese i bagni pubblici di piazza Mercato. Nei bagni sono stati strappati porta oggetti e accessori vari usati come spranghe per danneggiare i lavabi e gli specchi.

Le telecamere posizionate nell’area dell’adiacente parco Carrara hanno filmato l’atto vandalico. «Alcuni stupidi ragazzini hanno rovinato i bagni di piazza Mercato – ha scritto il sindaco Mario Morotti sulla chat del Comune –. L’occhio delle telecamere li ha filmati. Li invito a venirmi a trovare in Comune o a fermarmi per strada. Se lo faranno non saranno denunciati ai carabinieri, in caso contrario provvederò a segnalarli». I danni causati ammontano a circa 2mila euro.