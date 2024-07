Visite record. Ma il Mulino «senza eredi» va in pensione

Niente più visite guidate tra i livelli dell’edificio cinquecentesco e le migliaia di oggetti del passato custoditi all’interno del Museo le Macine: è chiuso definitivamente l’antico Mulino di Castione della Presolana. Una scelta sofferta per i proprietari Sergio Percassi, 75enne, e Rosanna Visini, 73enne, che in quel luogo hanno messo in tanti anni passione, tempo, cuore, dedizione e che ora, con l’età che avanza, a malincuore hanno scelto di chiudere. Non perché non vi siano visitatori, anzi: solo nel 2023 con 110 giorni di apertura le persone che hanno visitato il Mulino sono state circa 4.000, tantissime.

Già alcuni anni fa Sergio e Rosanna avevano annunciato la chiusura e la volontà di vendere tutto a privati o istituzioni, ma la pioggia di richieste di turisti e cittadini, anche oltre le aspettative, ha spinto la coppia di Clusone a rinviare per anni la scelta di ritirarsi . Ma ora nessun ripensamento: il Mulino è chiuso al pubblico. Anche se la coppia continua a frequentarlo, per mantenere tutto perfettamente in ordine: erba tagliata, fiori nelle aiuole, tutto in ordine e pulito.

La storia

«Dispiace privare castionesi e turisti del museo – confida Percassi – chiediamo scusa a loro». La chiusura è anche l’occasione per fare un bilancio di questi anni. «Sicuramente più che positivo, abbiamo superato le 20.500 persone in sette stagioni. Siamo partiti quasi per gioco, e con il passaparola abbiamo raggiunto numeri oltre ogni aspettativa». Ora l’auspicio dei proprietari è che quanto fatto in questi anni non venga disperso e che qualcuno decida di mettersi in gioco, di acquistarlo e magari continuare a valorizzare la struttura e il suo museo, anche come bar e ristorante. «In questi anni abbiamo incontrato tantissime persone – raccontano – e ci siamo fatti nuovi amici. Ringraziamo i castionesi e non solo che con il loro affetto ci hanno supportato in questo periodo stupendo. Negli ultimi giorni di apertura ci sono stati vicini come se volessero dirci di non mollare perché hanno capito l’importanza di questo luogo».