Acquista 500 chili di pasta e li dona alla «Colletta»

Nella Bergamasca hanno aderito 260 supermercati, tra città e hinterland, aprendo le porte a una raccolta di prodotti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, riso, alimenti per l’infanzia e molto altro. A sostenere la macchina organizzativa è intervenuta anche Poste Italiane, che ha messo a disposizione tre mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei vari punti vendita.

L’ anno scorso sono stati raccolti tra i 400 e i 500 bancali, quest’anno il bilancio è ancora in corso, ma i primi risultati sono positivi (sabato sera erano oltre 400 i bancali già scaricati, ndr), visti i sacchetti che si sono riempiti, raccogliendo l’invito dei tanti volontari presenti con le immancabili pettorine arancioni. «Il bilancio è molto positivo, una risposta concreta ai bisogni delle famiglie del nostro territorio – commenta Antonella Rossi, referente provinciale e coordinatrice del Banco di solidarietà di Bergamo –. In un momento in cui la Comunità Europea, purtroppo, non eroga contributi a causa di lungaggini burocratiche, la colletta serve a riempire i magazzini di tutte le comunità». Gli alimenti raccolti verranno distribuiti tra dicembre e gennaio a circa 80 comunità del territorio bergamasco, tra patronati e Caritas. La giornata è stata segnata anche da episodi di straordinaria generosità. «Si è lavorato egregiamente – prosegue Rossi – con volontari e alpini impeccabili. Ma ciò che ci ha commosso è stato il gesto di un privato: in un supermercato della zona del lago ha acquistato 500 chili di pasta, svuotando gli scaffali e donando tutto alla colletta. Un risultato mai visto in tanti anni di attività».