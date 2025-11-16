Volontariato / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025
Acquista 500 chili di pasta e li dona alla «Colletta»
LA GIORNATA INTERNAZIONALE. In 260 supermercati della provincia di Bergamo. Tanti i benefattori con una storia solidale speciale: in un supermercato un donatore ha svuotato tutto lo scaffale della pasta.
Nostante la pioggia, anche quest’anno la Giornata nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 15 novembre, ha registrato una partecipazione calorosa e diffusa in tutta la provincia. Un appuntamento di solidarietà che dal 1997 mobilita migliaia di cittadini e volontari per offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.
Nella Bergamasca hanno aderito 260 supermercati, tra città e hinterland, aprendo le porte a una raccolta di prodotti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno e carne in scatola, riso, alimenti per l’infanzia e molto altro. A sostenere la macchina organizzativa è intervenuta anche Poste Italiane, che ha messo a disposizione tre mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei vari punti vendita.
Un contributo che ha agevolato il lavoro logistico dei tanti volontari impegnati per l’intera giornata. Protagonisti come sempre i volontari del Banco di solidarietà di Bergamo, affiancati dal prezioso supporto di alpini, bersaglieri ed esercito, presenti davanti ai supermercati per invitare i cittadini alla donazione e coordinare la raccolta.
In un supermercato della zona del lago ha acquistato 500 chili di pasta, svuotando gli scaffali e donando tutto alla colletta. Un risultato mai visto in tanti anni di attività»
L’ anno scorso sono stati raccolti tra i 400 e i 500 bancali, quest’anno il bilancio è ancora in corso, ma i primi risultati sono positivi (sabato sera erano oltre 400 i bancali già scaricati, ndr), visti i sacchetti che si sono riempiti, raccogliendo l’invito dei tanti volontari presenti con le immancabili pettorine arancioni. «Il bilancio è molto positivo, una risposta concreta ai bisogni delle famiglie del nostro territorio – commenta Antonella Rossi, referente provinciale e coordinatrice del Banco di solidarietà di Bergamo –. In un momento in cui la Comunità Europea, purtroppo, non eroga contributi a causa di lungaggini burocratiche, la colletta serve a riempire i magazzini di tutte le comunità». Gli alimenti raccolti verranno distribuiti tra dicembre e gennaio a circa 80 comunità del territorio bergamasco, tra patronati e Caritas. La giornata è stata segnata anche da episodi di straordinaria generosità. «Si è lavorato egregiamente – prosegue Rossi – con volontari e alpini impeccabili. Ma ciò che ci ha commosso è stato il gesto di un privato: in un supermercato della zona del lago ha acquistato 500 chili di pasta, svuotando gli scaffali e donando tutto alla colletta. Un risultato mai visto in tanti anni di attività».
