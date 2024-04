Dalla San Vincenzo mano tesa a 1.248 famiglie e 3.270 fragili

I numeri

Le entrate (come quote associative, collette, contributi) si sono assestate a 522.264 euro, mentre le uscite hanno raggiunto quota 614.486 euro. Sono state aiutate 3.270 persone in stato di fragilità (3.547 nel 2022), 1.248 famiglie (1.360 nel 2022), mentre l’associazione è riuscita a far uscire dallo stato di bisogno 71 persone (105 l’anno precedente). Gli aiuti hanno raggiunto persone in difficoltà economica (1.841), anziani (780), famiglie con persone in disagio o con minori (621), perdita di lavoro (621), problemi di salute (129), persone con disagi vari (47), poi dipendenze varie (droga, alcool), senza fissa dimora, persone con problemi legati alla giustizia. In percentuale, le tre principali situazioni di bisogno affrontate sono state: 49% persone in difficoltà economica, 20,7% anziani e 16,1% famiglie in situazioni di disagio. Confermati gli impegni tradizionali per famiglie (visite domiciliari, distribuzione pacchi, aiuti economici), educazione (pagamento rette e mense scolastiche, materiale didattico, aiuto compiti), salute (visite domiciliari o nelle Rsa ad anziani e malati, pagamenti visite mediche e medicine, accompagnamento a visite mediche), abitazione (pagamento utenze, affitti e mutui, mobili), aiuti al Terzo Mondo, rete con servizi sociali, parrocchie e gruppi di volontariato. «Anche nel 2023 – racconta la presidente Rondi – abbiamo investito soprattutto su progetti destinati a tre ambiti: famiglie fragili, ragazzi, giovani. Per le famiglie fragili, in collaborazione con enti del territorio, abbiamo curato un accompagnamento nell’ottica della giustizia sociale e del recupero della dignità della persona. È una mission che oggi si rivela molto articolata». Poi tre progetti per ragazzi in età scolare. «Uno, denominato “Ines” – prosegue Rondi –, è stato tenuto a Casnigo e ha visto i ragazzi delle medie partecipare al laboratorio di una stazione meteorologica. Abbiamo poi curato a Villa d’Almè un aiuto compiti e a Presezzo uno spazio di aiuto allo studio». Per i giovani sono stati curati sei progetti. «Riguardano la professionalità sul lavoro, i nonni visti come risorsa, il volontariato visto come cittadinanza attiva, il fare memoria, l’impegno sociale e l’accoglienza». Prosegue l’attività verso famiglie e minori in difficoltà con «Il cortile di Ozanam» a Nembro, con servizi educativi integrati.