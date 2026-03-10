«Miss moka», a Treviglio il caffè solidale per il Centro antiviolenza

«Entriamo in un bar, ordiniamo un caffè e spesso lo beviamo quasi senza pensarci. Eppure, dietro ogni tazzina c’è un mondo capace di farsi solidale». Con questa riflessione Paolo Uberti, presidente di Trismoka, ha tenuto ieri a battesimo a Treviglio l’iniziativa denominata «Miss moka», alla presenza dell’assessora Valentina Tugnoli e della vicesindaca Pinuccia Prandina.

«Chiedendo il caffè Miss moka — ha spiegato Cristina Colleoni, titolare del bar ristorante Marelet, unico in città a cui è stato affidato il progetto — si sostiene un fondo dedicato allo sport per i figli e le figlie delle donne seguite dal centro antiviolenza Sirio». L’iniziativa è caratterizzata dalle tazzine rosa e dall’impiego di una miscela di chicchi di alta qualità, coltivati in Sud America da aziende a guida femminile che garantiscono stipendi equi.

Come funziona

Il meccanismo economico è trasparente: il caffè è proposto al pubblico a 1,50 euro; di questi, un euro è destinato alla filiera e 50 centesimi sono devoluti direttamente al progetto di Sirio. Partner dell’operazione è anche Iwca (International Women’s Coffee Alliance), rappresentata dalla presidente Eleonora Pirovano: «Nelle piantagioni il 70% della forza lavoro è donna, ma le proprietarie sono una rarità».