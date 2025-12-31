Burger button
Volontariato / Valle Seriana
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Sicurezza stradale, una notte «on the road» tra prevenzione e dialogo a Castione

L’INIZIATIVA. Il sindaco di Castione della Presolana accanto ai ragazzi e alla Polizia locale: sicurezza, ascolto e comunità educante al centro dell’iniziativa.

L’iniziativa sulla sicurezza stradale «On the road» arriva a Castione della Presolana
Una Notte On the Road capace di unire prevenzione, controlli e relazione educativa. È quella vissuta nella serata di martedì 30 dicembre a Castione della Presolana, dove il sindaco Samantha Tagliaferri ha scelto di essere “on the road” insieme ai ragazzi del progetto, affiancando la Polizia locale nelle attività sul territorio.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ragazzi On the Road, presieduta da Egidio Provenzi, ha visto la partecipazione del vicepresidente e fondatore Alessandro Invernici, di alcuni membri della direzione, degli operatori della Polizia Locale e del presidente del Corpo Volontari Presolana, Fulvio Canova, in una serata dal forte valore simbolico e operativo.

Accanto alle attività di controllo e prevenzione – tra cui il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato – i giovani partecipanti (sei ragazze residenti a Castione e due villeggianti) hanno incontrato altri coetanei lungo le vie del paese, dando vita a un dialogo spontaneo e diretto. Un incontro tuttaltro che casuale: ragazzi già conosciuti dall’associazione, che avevano bisogno di uno sguardo educativo capace di accogliere e accompagnare.

Proprio il valore del peer to peer e di una comunità educante presente ha favorito un passaggio importante: alcuni di quei giovani, nell’ultimo giorno dell’anno, hanno scelto di affiancare il progetto, vivendo l’esperienza sul campo con la Polizia Locale e il Corpo Volontari Presolana, con il sostegno del Comune e del Consiglio regionale della Lombardia.

Dal 27 al 31 dicembre, otto ragazzi tra i 16 e i 18 anni hanno svolto attività operative in pattuglia, in ambulanza e nel soccorso piste sul Monte Pora. La restituzione finale, all’Hotel Milano di Bratto, ha chiuso il percorso con nuove consapevolezze e uno sguardo al futuro: On the Road si conferma un progetto capace di trasformare prevenzione ed educazione in occasioni concrete di crescita.

