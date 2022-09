A Villongo il ricordo del generale Dalla Chiesa - Un video per commemorarlo

E proprio il 3 settembre 2022, 40° dell’assassinio, l’Associazione nazionale carabinieri, sezione di Villongo- Sarnico, ha proposto una cerimonia commemorativa per ricordare l’uomo che, alla fine degli Anni ’70, rappresentò per l’Italia un simbolo contro il rischio e la paura generata dall’attività criminale che imperversava ormai da anni a causa delle Brigate Rosse.Il programma della cerimonia ha previsto il ritrovo delle autorità civili, militari e della cittadinanza al monumento dei Carabinieri in via Volta di fronte palazzo municipale. Alle 11 alzabandiera e a seguire, la posa di una corona di fiori al monumento intitolato al generale Dalla Chiesa. Alle 11,15 sono iniziati gli interventi commemorativi delle autorità civili e militari. Confermata la presenza di Adriana Bellini, presidente Comunità montana dei laghi, del consigliere regionale Giovanni Malanchini, del sindaco Francesco Micheli e tutta l’amministrazione comunale di Villongo. Presenti i Carabinieri del comando di Sarnico capitanati dal luogotenente Antonio Di Nuzzo.