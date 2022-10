Accoltella un collega a Costa Volpino, arrestato un 50enne per tentato omicidio

Nel corso della serata di sabato 15 ottobre i Carabinieri della Stazione di Costa Volpino hanno tratto in arresto per tentato omicidio un uomo di 50 anni, cittadino dell’est Europa, coniugato e incensurato, operaio di una ditta di carpenteria metallica.

Le tensioni sarebbero scaturite per motivi di convivenza e la discussione è degenerata con una colluttazione. Il 50enne, dopo essere stato colpito al volto, ha estratto un coltello con una lama lunga 10 centimetri e ha colpito all’addome il collega. Il 59enne è caduto a terra ed è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso del 118 agli Spedali Civili di Brescia in gravi condizioni: l’uomo è ricoverato nell’ospedale e fortunatamente non è in pericolo in vita.