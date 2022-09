Le Frecce tricolori si «regalano» in anteprima: oggi le prove

Giovedì 8 settembre alle 16,30 nell’alto lago d’Iseo chi ha qualche minuto di tempo si metta al balcone di casa con vista panoramica o si sieda comodo sui lungolago di Lovere, Costa Volpino e Pisogne: alcuni degli aerei che compongono la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare sorvoleranno il Sebino per decidere quali manovre effettuare domenica pomeriggio quando il loro passaggio segnerà il momento più emozionante del 20° Memorial Stoppani.

Domenica il lungolago loverese sarà completamente pedonalizzato dalle 13 alle 17, chiuse le uscite della statale 42 di Lovere e Costa Volpino Sud dalle 11 alle 18. I parcheggi più ampi a disposizione del pubblico saranno quelli di Costa Volpino, dove transiterà un bus navetta per portare gli spettatori sulla sponda del lago, luogo ideale per assistere al sorvolo delle frecce tricolori e alle altre esibizioni in programma.