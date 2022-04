L’omaggio degli alpini ad Anselmo Campa, folla in chiesa e fuori per l’ultimo saluto

Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile una folla muta, raccolta, si è riunita a Grumello del Monte per l’ultimo saluto ad Anselmo Campa, l’imprenditore ucciso a 56 anni lo scorso 19 aprile dall’ex fidanzato della figlia, Hamedi El Makkaoui, nel suo appartamento in paese. Già mezz’ora prima della messa la chiesa parrocchiale e il sagrato hanno iniziato a riempirsi di persone in lutto. Tra i convenuti c’era la primogenita di Campa, la 22enne Federica, e la sorella minore. Insieme a loro era presente la madre, Sara Belotti, ex moglie dell’imprenditore 56enne.