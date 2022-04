Malore in auto, muore 65enne a Riva di Solto

Avrebbe avuto un malore che non gli ha dato scampo l’uomo di 65 anni morto domenica mattina a Riva di Solto. L’uomo stava guidando la sua Punto quando si è sentito male. Il decesso è stato accertato dal personale sanitario sui mezzi di soccorso sopraggiunti in via Fosca, nel territorio della località di Zorzino.