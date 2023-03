Palloncini bianchi e viola per l’addio a Michela: «Ciao nostra stella, continua a brillare»

Palloncini bianchi e viola, il suo colore preferito, sono stati lanciati in cielo alla fine della cerimonia funebre che si è svolta nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino : l’ultimo saluto a Michela Boldrini, la 39enne vittima del devastante incendio al «Barracuda Inn Resort Watamu» in Kenya . Ora le ceneri della giovane nativa di Adrara San Martino, ma residente a Sarnico, riposano accanto a papà Giuseppe nel piccolo cimitero di Adrara San Rocco.

Michela Boldrini

Niente composizioni floreali accanto alla piccola urna, solo la sua fotografia e un pallone da volley autografato dagli amici. La famiglia aveva chiesto di non portare fiori ma di fare una donazione alla «Healt Aid» l’associazione umanitaria a cui Miky era legata. La Messa è stata celebrata da don Andrea Papini in una chiesa che non ha potuto contenere la folla giunta per un sincero e affettuoso abbraccio a Michela e per stare vicino alla famiglia, in particolare alla mamma Mariangela e alla sorella Fabrizia.