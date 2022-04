Premio a Laura Riva: la sua ricerca permetterà di creare farmaci anti Covid

Laura Riva, ricercatrice di Costa Volpino impegnata attualmente al Calibr at Scripps Research di San Diego in California, aveva ricevuto a novembre 2020 da Bill Gates e Anthony Fauci il prestigioso premio «Stat Wunderkinds». Ora, la 37enne bergamasca ha ricevuto il riconoscimento anche dalla «sua» amministrazione comunale e nei giorni scorsi ha ritirato dalle mani del sindaco Federico Baiguini la civica benemerenza. Prima di lei, la pergamena e la statua di una volpe intagliata nel legno erano state assegnate a Franco Locatelli, presidente dell’Istituto superiore di sanità.

La ricerca Usa

Laura Riva si è diplomata allo scientifico Decio Celeri di Lovere e si è laureata in Biologia molecolare a Padova. Ha compiuto gli studi di dottorato in virologia in Belgio e si è perfezionata in Francia. Da lì, ha preso l’aereo per gli Usa dove vive e lavora da anni. A San Diego ha studiato con il suo team di ricerca lo sviluppo di farmaci contro il Covid.

Laura Riva, virologa di Costa Volpino «Ci siamo impegnati fin da subito – ha detto Riva in Municipio - a effettuare screening per individuare molecole che potessero bloccare il Covid. Ora stiamo sviluppando farmaci in fase pre-clinica e da poco abbiamo firmato un’intesa con un’azienda farmaceutica per finanziare gli studi clinici di un altro farmaco. Solitamente per questa fase la ricerca richiede un anno e mezzo o due, ma considerata l’eccezionalità dell’emergenza, la durata degli studi potrebbe ridursi».

Torna a casa due volte all’anno

Laura Riva torna a casa una o due volte all’anno e durante uno di questi viaggi l’Amministrazione l’ha invitata per consegnarle la benemerenza. La firma sulla delibera del 2 ottobre scorso è del precedente sindaco Mauro Bonomelli: «Avere nella nostra comunità due concittadini che si distinguono a livello internazionale nella lotta contro il Covid – ha detto Bonomelli – è motivo di orgoglio per tutti noi». L’attuale sindaco Federico Baiguini ha aggiunto: «Laura Riva è un esempio per i nostri giovani. L’abbiamo invitata a partecipare, anche solo da remoto, alla consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli, certi che avranno davanti un ottimo esempio da seguire».