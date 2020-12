Spaccia droga a casa sua a Villongo

23enne arrestato dai Carabinieri Nella sua abitazione di Villongo vendeva cocaina: i Carabinieri di Sarnico hanno arrestato un 23enne mentre consegnava due dosi a due uomini, del posto.

È stato sorpreso a spacciare cocaina a casa sua. I Carabinieri della Stazione di Sarnico hanno arrestato un 23enne di Villongo: il giovane ha diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti ed è stato individuato dopo una mirata attività info-investigativa iniziata dopo aver notato un via vai anomalo presso l’abitazione del 23enne, nel paese lacustre.

Il 23enne è stato quindi fermato e sottoposto a perquisizione: il giovane, di origine albanese,è stato colto in flagrante nell’atto di cedere due dosi di cocaina a due acquirenti, un 54enne e un 35enne del posto, a loro volta sottoposti a perquisizione.

Durante il controllo presso l’abitazione del 23enne, i militari hanno inoltre rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e circa 1.230 euro in contanti, sequestrati poiché ritenutiproventi di spaccio. Al termine delle attività, l’uomo è stato dunque arrestato e trattenuto in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima di mercoledì mattina, mentre i due acquirenti sono stati segnalati all’autorità competente quali assuntori.

