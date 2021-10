Botta di Sedrina, 21 grammi di cocaina divisi in «palline» nel marsupio: preso 25enne Pronte per lo spaccio. Il giovane arrestato dall’Aliquota Radiomobile del Nor dei Carabinieri di Zogno mentre tentava di dileguarsi nella notte. Sequestrati anche 1.900 euro di denaro in contanti.

Lo hanno notato durante un controllo notturno mentre si allontanava in una via laterale della ex statale 470, all’altezza di Botta di Sedrina, e si disfava velocemente di un marsupio. I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia Carabinieri di Zogno hanno così arrestato nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 ottobre in flagranza di reato un cittadino tunisino 25enne, sul territorio nazionale senza fissa dimora. I militari, che fanno parte dell’equipaggio Radiomobile in servizio perlustrativo, hanno raggiunto e fermato il tunisino, recuperato il marsupio e fatto i controlli di routine.

Durante la perquisizione è stato rinvenuto un discreto quantitativo di sostanza stupefacente: circa 21 grammi di cocaina, già suddivisa in «palline» pronte per essere cedute, oltre a un grammo di hashish. I militari hanno anche sequestrato 1.900 euro di denaro in contanti. Il 25enne, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri di Zogno in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattina di sabato cosi come disposto dall’Autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA