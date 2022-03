Nuova vita per l’albergo della Fonte Bracca: lo restaura il Comune

Forse per l’Albergo Fonte Bracca, una delle strutture ricettive più antiche della Valle Brembana e della nostra provincia, è giunta l’ora della rinascita. Dopo anni di tentativi, dopo bandi andati deserti e rinunce, ora il Comune ha trovato i fondi per il recupero.I soldi - 500 mila euro - arrivano dal bando per la Rigenerazione urbana e consentiranno all’Amministrazione comunale il recupero dello stabile chiuso da ormai dieci anni. L’ex albergo Fonte Bracca nacque nel 1909, in piena Belle Epoque, quando anche San Pellegrino viveva i suoi momenti d’oro, con la nascita del Grand Hotel e del casinò, tanto che fu la società Bracca a costruire la funicolare della cittadina termale. Era ed è collegato tuttora alla fonte dell’acqua minerale, da qui la sua collocazione che, ai più, oggi, parrebbe sicuramente infelice, in mezzo agli Orridi, lungo la provinciale e in una zona poco soleggiata. Ma erano gli anni in cui alla fonte Bracca si saliva per la cura idropinica, un po’ come avveniva nella vicina San Pellegrino.