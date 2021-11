San Pellegrino: schianto con un camion, ferito un quarantenne Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 di mattina: ferito un quarantenne che è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidente all’alba lungo la ex statale 470 a San Pellegrino tra un mezzo pesante e un’auto. Lo schianto - la cui dinamica è ancora da accertare - è avvenuto intorno alle 5 di mattina di giovedì 4 novembre: ferito un quarantenne che è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo grazie all’intervento tempestivo dell’auto medica e dell’ambulanza sul posto. Per rilevare la dinamica dello scontro sono intervenuti anche i Carabinieri di Zogno mentre per liberare la carreggiata si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Zogno.

