Truffa telefonica con promessa di risarcimento vittime Covid: «Fate attenzione!» Alcune segnalazioni sono giunte dalla Valle Brembana e il sindaco di Lenna ha messo tutti in guardia con un post su Facebook.

Una truffa che ha dell'incredibile e che per ora è stata segnalata da alcuni abitanti della Valle Brembana è quella che sta circolando in questi giorni via telefono. Alcuni operatori chiamo promettendo una sorta di risarcimento per le famiglie che sono state colpite dal lutto del Covid. Niente di più falso e becero, naturalmente. Il consiglio è quello di avvisare subito il 112.

A mettere in guardia tutti è il sindaco di Lenna Jonathan Lobati che ha pubblicato questo post.

Già alcuni cittadini della valle hanno scritto di essere stati contattati dai truffatori.

