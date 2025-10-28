Lite a Zandobbio, allevatore ferito con un machete: rischia una mano

Una violenta lite tra un allevatore di pecore e un cacciatore di cinghiali è culminata, domenica mattina (26 ottobre) a Zandobbio, nel ferimento dell’agricoltore, colpito con un machete-roncola. L’uomo, 48 anni, residente proprio a Zandobbio, avrebbe messo le mani in avanti per parare il colpo del machete e la lama, affilatissima, gli ha causato una profonda ferita alla mano sinistra e una lesione anche alla mano destra. Ora è ricoverato all’ospedale San Garardo di Monza, dove ieri (lunedì 27) è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato tutto il pomeriggio: in base a come andrà l’operazione si saprà se perderà o meno l’uso della mano sinistra.

Pare comunque che purtroppo almeno un dito sia già compromesso per le profonde lesioni causate dalla roncola. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Trescore Balneario. La lite è scoppiata attorno alle 9,30 in un terreno di via Sommi di proprietà dell’allevatore. Lì il quarantottenne, che abita nella zona, tiene una cinquantina di pecore e domenica mattina si era portato nella sua proprietà per costruire, assieme a un conoscente che l’avrebbe raggiunto di lì a poco, una tettoia alla mangiatoia degli animali.

Arrivato tuttavia nel campo recintato, avrebbe sorpreso all’interno il cacciatore con il fucile e nessuna delle sue pecore. Ne sarebbe nata una discussione, con l’allevatore che ha lamentato l’assenza delle pecore, fatto per il quale già un anno fa aveva sporto denuncia. A suo dire – riferisce chi lo conosce – i cacciatori di cinghiali avrebbero l’abitudine di danneggiare il recinto – parte del quale realizzato con le reti mobili per spostare le greggi – durante le loro ricerche. La discussione tra i due si è fatta subito animata: l’allevatore avrebbe affrontato il cacciatore, disarmandolo e lanciando il suo fucile oltre la recinzione. «Ora resti qui e chiamiamo i carabinieri», gli avrebbe intimato.

Usato un machete

A quel punto – stando a quanto riferito dalla vittima – il cacciatore avrebbe estratto il machete, arnese impiegato per tagliare la vegetazione durante le battute di caccia al cinghiale. Si sarebbe quindi rivolto verso l’allevatore, colpendolo con la grossa roncola: il quarantottenne, d’istinto, avrebbe portato le mani in avanti per difendersi, venendo così colpito in particolare alla mano sinistra, che ha riportato un profondissimo taglio tra il pollice e l’indice. Ferita anche la mano destra.

L’aggressione è avvenuta in via Sommi