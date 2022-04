Trescore, nel fiume Cherio con l’auto: gravi due giovani di Cenate Sotto - Le foto

L’incidente sulla statale 42 intorno alle 5.30 del mattino della domenica di Pasqua. Un’auto con quattro giovani di 20, 22 e 23 anni residenti a Cenate Sotto provenivano da Entratico quando l’automobilista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fiume Cherio che costeggia la via Nazionale, a Trescore, all’altezza del bar «Tiro a segno».

Un salto di circa 4 metri

L’auto è carambolata, è caduta in verticale ed è rimasta in bilico nelle acque del fiume: un salto di 4 metri circa . A dare l’allarme un passante, un ragazzo straniero che ha chiamato i soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118 tra cui l’ambulanza della Croce Rossa di Entratico insieme a un’auto medica e un’auto infermierizzata, con la Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Gravi due giovani

In gravi condizioni il conducente dell’auto che è rimasto con la testa nell’acqua per circa mezz’ora: le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata. Un altro ferito grave è stato estratto dall’auto incosciente e con un importante trauma cranico: anche lui è all’ospedale di Bergamo.

Per gli altri due giovani fratture agli arti: sono stati trasferiti all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo e all’ospedale di Seriate.