Gattino finisce in un tubo di scarico, salvato dai pompieri grazie a un... wurstel

Due ore di lavoro per i Vigili del fuoco di Bergamo impegnati con due squadre a Lonno, frazione di Nembro, in via allo Zuccarello, per soccorrere un gattino di 3 mesi che si era infilato attraverso un chiusino in un tubo di scarico delle acque piovane. A lanciare l’allarme, mercoledì alle 13,30, sono stati il parroco e una signora, che lo hanno sentito miagolare e hanno chiamato il 112.