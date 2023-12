Moglie uccisa, il marito dal gip. Una perizia calligrafica sulla lettera d’addio

Sarà interrogato dal gip Dario Berrino alle 11,30 di lunedì 11 dicembre Alfredo Zenucchi, il cinquantasettenne nativo di Peia accusato di aver ucciso la moglie Rossella Cominotti, 53 anni, tagliandole la gola in una stanza dell’Antica Locanda Luigina di Mattarana, nello Spezzino. Dopo la convalida dell’arresto, avvenuto in territorio toscano, il giudice dovrebbe dichiararsi incompetente territorialmente e inoltrare gli atti al suo collega di La Spezia, che a quel punto disporrà l’autopsia sul corpo della donna. Dopodiché dovrebbe essere nominato un perito del tribunale e si presume anche un perito calligrafo che possa esaminare la lettera d’addio che, secondo la testimonianza resa da Zenucchi, sarebbe stata vergata dalla Cominotti e poi firmata da entrambi.

La lettera

Lettera che è stata trovata nella camera d’albergo occupata dalla coppia e che conterrebbe anche precise istruzioni sulla volontà di non avere un funerale e sulla cremazione, oltre all’intenzione della donna di volersi suicidare assieme al marito. Ieri Zenucchi è stato visitato in carcere a Massa Carrara dal suo avvocato, Alberto Rimmaudo: «È parso dimesso nella sua reattività – ha detto il legale –, come se volesse che la vicenda avesse il suo corso senza voler lottare». L’accusa è omicidio volontario.

Una cugina: scelta incomprensibile

Proprio in merito alla lettera trovata nella stanza della coppia, una cugina di Rossella Cominotti, Nicoletta Belletti, la prima che aveva lanciato un appello social sulla scomparsa della coppia, ha chiesto di poter vedere la missiva: «Voglio vedere la lettera, conosco la sua scrittura e so come si esprimeva», ha spiegato Belletti. «Lei era solare, impossibile che pensasse al suicidio», ha aggiunto, sottolineando che il marito «invece era sgradevole». La lettera è un foglio scritto a mano, con calligrafia apparentemente femminile e che sembra essere una sorta di testamento di coppia: «Il nostro amore sarà eterno. Abbiamo fatto questa scelta che nessuno forse potrà capire», si legge in uno dei passaggi della lettera.