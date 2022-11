Pugno in faccia a un’autista di autobus a Orio, è la seconda aggressione in pochi giorni

«È da anni che Faisa -si legge nel comunicato- chiede la chiusura dei posti guida, non solo per proteggere chi sui mezzi esercita la propria attività lavorativa, ma anche perché, non si capisce come mai. su aerei, navi, treni, il conducente non viene disturbato mentre guida, mentre su strada questo fondamentale principio della sicurezza, anziché venir attuato viene addirittura ostacolato. Il tempo delle parole è finito, ora servono i fatti».