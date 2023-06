Ricerca di una persona dispersa ma è un’esercitazione ad Aviatico con Ragazzi On the Road

Anche l’elicottero

Una volta individuato il disperso grazie a questa tecnologia, l’elicottero ha trasportato le squadre in quota, con il materiale tecnico e sanitario, fino alla località Monte Cornagera, da dove poi sono partite per raggiungere il disperso. I tecnici del Cnsas si sono anche avvalsi dell’applicazione Arogis, in dotazione al Soccorso alpino e speleologico, per la documentazione dei tracciati e la cartografia dei territori esaminati. Il figurante che interpretava il disperso ferito è stato infine ritrovato in una zona molto impervia, grazie a IMSI Catcher, nei tempi previsti dallo scenario di simulazione, poi condizionato, imbarellato e infine calato con la barella portantina.