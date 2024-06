Carcere, entro l'anno dovrebbero arrivare nuovi agenti di polizia penitenziaria

In un carcere come il Resmini di Bergamo gli agenti di polizia penitenziaria dovrebbero essere circa trecento, mentre secondo l'ultima analisi di Antigone sono 187, con un rapporto detenuti/agenti pari a 2,83, il sesto più alto d'Italia e il secondo in Lombardia; nella casa circondariale sono presenti 3 educatori, con un rapporto detenuti/educatori pari a 176,33, il quarto più elevato tra gli istituti visitati dall'associazione Antigone. Se da un lato dunque si cerca di continuare a lavorare per rendere il periodo detentivo una vera occasione di rieducazione e riscatto, dall'altro le fatiche sono davvero tante e i fatti di cronaca che vedono protagonisti detenuti e agenti dimostrano quanto sia urgente intervenire al più presto non solo per risolvere un sovraffollamento cronico + 174% a Bergamo, ma anche una carenza di organico arrivata ai minimi storici.

Il servizio di Paola Abrate