Gli auguri dei Vigili del fuoco volontari di Treviglio - Il video

Un video di auguri di Natale assolutamente professionale, come fosse un corto cinematografico, realizzato anche con l'aiuto dei droni. È il filmato di auguri di Natale dell'associazione “Amici dei pompieri di Treviglio”: nel filmato si vedono i volontari dei vigili del fuoco trevigliesi partire per una chiamata con un proprio mezzo assieme a Babbo Natale. L'autoscala parte dal comando di via Abate Crippa, attraversa di notte il centro della città - passando da via Roma - per raggiungere piazza Garibaldi, dov'è allestita la capanna natalizia con la forma di una tipica cascina della pianura lombarda. Lì si scopre che a chiamare Babbo Natale accompagnato dai pompieri sono stati due bambini, cui vengono portati i doni. Un bellissimo augurio da parte dei volontari di Treviglio e un riconoscimento per il loro impegno sul fronte del soccorso durante tutto l'anno.